Посольство России в ЮАР высмеяло пост НАСА о первом американце в космосе | 360°

Мир 07 мая 2024, 02:55 Посольство России в ЮАР высмеяло пост НАСА о первом американце в космосе Freepik

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Посольство России в ЮАР иронично оценило сообщение НАСА в соцсети X о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе. К посту американцы прикрепили фотографию астронавта.

В ответ аккаунт дипмиссии России в ЮАР выложил фото Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [американский астронавт Алан Шепард], в цвете. 12 апреля 1961 года».

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Помимо этого, пользователи соцсети оставили заметку сообщества в которой указали, что миссия «Меркурий-Редстоун-3» была первым американским пилотируемым полетом в космос. Первой пилотируемой миссией был полет корабля «Восток-1» на борту с Юрием Гагариным.

Накануне центр НАСА сообщил, что 63 года назад Алан Шепард вошел в историю в качестве пилота корабля Freedom 7, совершившего «первый в истории» пилотируемый полет в космос. При этом центр НАСА не стал говорить о полете Юрия Гагарина за три недели до миссии Шепарда.

Месяц назад спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24», на борту которого находился российский космонавт Олег Новицкий, успешно приземлился в Казахстане.