Британские власти осознают свою ответственность за гибель Дон Стерджесс. Однако признавать это не собираются, заявили в российской дипломатической миссии в Лондоне, комментарий ведомства опубликовало РИА «Новости» .

Имени собеседника агенство не называло. В его заявлении указано, что ранее Великобритания использовала события в Солсбери, где отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, только в рамках своей геополитической игры. Теперь же, отметили в посольстве России, британские власти отвлекают внимание общественности и от отравления Стерджесс.

«Складывается устойчивое впечатление, что британские власти, осознавая свою ответственность за судьбу собственной гражданки, пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок», — добавили в посольстве.

Общественные слушания по делу о смерти 44-летней Дон Стерджесс прошли в Великобритании в октябре 2024 года. Женщина отравилась насмерть неизвестным веществом в июле 2018-го. Она погибла через несколько месяцев после того, как тем же, как считают британские власти, веществом отравились бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

СМИ Великобритании еще в 2018 году утверждали, что нашли группу отравителей Скрипалей. Допускалось, что к этому причастны шесть человек.