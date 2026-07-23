Посольство Франции сообщило, что выдает россиянам чаще всего краткосрочные визы

Французское посольство продолжает выдавать россиянам Шенгенские визы, но чаще всего они краткосрочные. Об этом со ссылкой на диппредставительство сообщило РИА «Новости» .

Сотрудники посольства подчеркнули, что чаще всего российские граждане получают туристические разрешения на въезд.

«Наиболее часто выдаваемые шенгенские визы относятся к категории краткосрочных виз», — отметили в дипмиссии.

Представитель посольства добавил, что пока французская сторона не рассматривает вопрос о замене бумажных виз на электронные.

Ранее 11 стран Евросоюза попросили ужесточить для россиян правила въезда в Шенгенскую зону. Обращение главе европейской дипломатии Кае Каллас направили государства Прибалтики, а также Чехия, Польша, Дания, Финляндия, Швеция, Нидерланды. По мнению министров этих стран, туристов из России нужно лишить доступа к российским курортам.