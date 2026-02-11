Посол Викторов сообщил о готовности России развернуть в секторе Газа полевой госпиталь

Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил RT , что Россия намерена организовать в секторе Газа мобильный медицинский комплекс.

По словам дипломата, полевой госпиталь будет оснащен медицинским оборудованием и персоналом.

«Возможность реализации этой инициативы в самые ближайшие сроки обсуждается с нашими израильскими коллегами», — отметил Викторов.

Он также отметил, что в рассмотрении вопроса принимают участие представители Совета мира.