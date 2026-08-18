Посол Викторов рассказал, что в Израиле будут работать три участка для голосования на выборах в Госдуму

Посольство Российской Федерации в Израиле предпринимает шаги для обеспечения конституционного права граждан РФ на участие в выборах. В эксклюзивном интервью RTVI глава дипмиссии Анатолий Викторов сообщил, что для участия в предстоящих сентябрьских выборах в Государственную Думу откроются три избирательных участка.

Избирательные участки будут организованы при консульском отделе посольства в Тель-Авиве, в генеральном консульстве России в Хайфе, а также в Сергиевском подворье в Иерусалиме. Дипломат подчеркнул, что посольство, как и другие загранучреждения, обязано обеспечить гражданам возможность реализовать свое избирательное право.

Анатолий Викторов уточнил, что власти Израиля проинформированы о данных планах. В частности, он провел встречи с заместителем генерального директора израильского МИД и заместителем генерального инспектора полиции страны для согласования организационных вопросов.