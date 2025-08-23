Посол Украины заявил о готовности Турции отправить в страну военных

Турция вошла в число 10 стран, готовых отправить военный контингент на Украину в качестве стабилизирующего фактора после прекращения боевых действий. С таким заявлением выступил посол Украины в Анкаре Нариман Джелял.

Дипломат подчеркнул, что обсудил этот вопрос с министром обороны страны Яшаром Гюлером и получил у него подтверждение, что Турция включиться в проект гарантий безопасности для Украины.

Джелял добавил, что кроме отправки военного контингента Анкара готова принять участие в разминировании акватории Черного моря.

«Турецкая сторона одна из чуть более 10 стран, которая рассматривает потенциальную отправку своих военных в Украину как стабилизирующий фактор. Как фактор предоставления гарантий в случае заключения мирного соглашения» — привел заявление посла сайт УНН.

Дипломат добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно выступал за прекращение конфликта и установление долговременного и справедливого мира.

Заявление украинского посла косвенно подтвердила газета Hurriyet со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

Собеседники журналистов пояснили, что после прекращения огня начнется создание рамочной программы об отправке на Украину миротворческих сил.

Турция планирует, но пока не дала окончательное согласие на участие в этом проекте.

Власти Китая допустили отправку миротворческого контингента на Украину при выполнении двух условий.

Как сообщила со ссылкой на источники немецкая газета Die Welt, кроме прекращения боевых действий Пекин заявил о необходимости получения мандата ООН.