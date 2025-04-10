Посол США на Украине Бринк ушла в отставку

Посол США на Украине Бриджит Бринк покидает свой пост и возвращается домой. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, сообщило РИА «Новости».
«Она была послом там в течение трех лет и отлично показала себя. Мы желаем ей наилучшего», — сказала она.
Телеканал CBS News ранее сообщал о планах Бринк досрочно сложить свои полномочия. Точные причины отставки посла не озвучивались.
По данным телеканала, Бринк пыталась оставить должность еще в январе, но госсекретарь Марко Рубио ответил отказом на просьбу дипломата.
В феврале 2024 года бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился уйти в отставку. Позже его отправили в Великобританию в качестве посла. Он назвал свою должность «политической пенсией».
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