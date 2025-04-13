Власти Австрии и местные СМИ не смогли настроить население страны против России. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

По его словам, любые попытки «изолировать или отменить» Россию и ее культуру терпят крах и вызывают разочарование.

«Отрадно, что, судя по тем письмам и обращениям, которые мы получаем, австрийцы, что называется, не ведутся на пропаганду в масс-медиа», — отметил дипломат.

Любинский выразил надежду, что у австрийских властей не получится принизить или замолчать решающую роль советской армии в освобождении Европы от нацизма. Он напомнил, что на военных мемориалах периодически происходят акты вандализма.

В декабре 2024 года жилые дома и транспорт российских дипломатов пострадали от рук вандалов. По словам посла, на такого рода обращения местные правоохранительные органы всегда реагируют очень серьезно и быстро устраняют последствия.

Ранее стало известно, что МИД Австрии планирует выслать сотрудников российского посольства. Россия пообещала дать адекватный ответ на безосновательное решение Вены.