Посол РФ в ФРГ Нечаев: Россия продолжит настаивать на проведении расследования диверсии на «Северных потоках»

Посол России в Германии Сергей Нечаев в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что российские власти продолжат настаивать на проведении полномасштабного расследования диверсии на «Северных потоках».

По его словам, в этом деле есть много пострадавших, в том числе инвесторы.

«Думаю, германская сторона заинтересована в том, чтобы это преступление было раскрыто», — добавил Нечаев.

Поскольку Германия была одним из бенефициаров строительства и эксплуатации «Северных потоков», она замотивирована завершить расследование, сказал посол.