Посол РФ Нечаев заявил, что не все немецкое общество поддерживает помощь Украине
Помощь Украине считается важнейшим направлением внешней политики Германии, однако часть населения страны выражает недовольство этим решением. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в эфире программы «Между тем», сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам дипломата, граждане Германии ощущают негативное влияние расходования бюджетных средств, предназначенных ранее для социальных нужд внутри страны.
«Рядовой немец чувствует на себе последствия изъятия средств из того социально-экономического оборота, к которым немецкий бюргер, гражданин с улицы, привык. Теперь он вынужден испытывать определенные проблемы», — объяснил Нечаев.
Как отметил посол, политики и обычные жители задаются вопросом, оправдано ли продолжать масштабную финансовую помощь Украине и стоит ли делать это ценой ухудшения внутреннего социального климата.