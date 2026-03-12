Помощь Украине считается важнейшим направлением внешней политики Германии, однако часть населения страны выражает недовольство этим решением. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в эфире программы «Между тем», сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По словам дипломата, граждане Германии ощущают негативное влияние расходования бюджетных средств, предназначенных ранее для социальных нужд внутри страны.

«Рядовой немец чувствует на себе последствия изъятия средств из того социально-экономического оборота, к которым немецкий бюргер, гражданин с улицы, привык. Теперь он вынужден испытывать определенные проблемы», — объяснил Нечаев.

Как отметил посол, политики и обычные жители задаются вопросом, оправдано ли продолжать масштабную финансовую помощь Украине и стоит ли делать это ценой ухудшения внутреннего социального климата.