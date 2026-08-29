Посол Польши получил ноту протеста от МИД Азербайджана из-за телесюжета

Ноту протеста получил чрезвычайный и полномочный посол Польши в Баку Павел Радомский от представителей Министерства иностранных дел Азербайджана. Как сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, причиной стал сюжет на польском общественном телеканале TVP World.

В ведомстве подчеркнули, что авторы программы допустили в эфире неприемлемые утверждения, направленные в адрес Азербайджана.

Там отметили, что распространение подобных материалов на телеканале, существующем на деньги польского правительства, можно рассматривать как недружественный шаг, способный негативно повлиять на отношения двух стран.

Что за сюжет возмутил Министерство иностранных дел Азербайджана неизвестно. В социальных сетях телеканала в открытом доступе есть только один сюжет о закавказской республике, который вышел в эфир 26 августа. В нем говорится, что Азербайджан становится все более влиятельной страной региона, но при этом власти преследуют оппозицию, а также независимых журналистов.

В начале мая президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с жесткой критикой Европейского парламента и обвинил депутатов в попытке срыва мирных переговоров между Ереваном и Баку. Так он отреагировал на принятую резолюцию с призывом вернуть армянское население Нагорного Карабаха, после того, как провинция перешла под контроль Азербайджана в сентябре 2023 года.