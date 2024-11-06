Посол Муто: конфликт на Украине мешает переговорам по мирному договору РФ и Японии

Посол Японии Акира Муто дал интервью специальному корреспонденту Life Александру Юнашеву. В ходе беседы он назвал условие, при котором станет возможно обсуждение заключения мирного договора между Россией и Японией.

По словам дипломата, соответствующим переговорам мешает конфликт на Украине.

«Нужно преодоление конфликта и установление мира вокруг России», — высказался Муто.

Напомним, после Второй мировой войны Россия и Япония так и не смогли прийти к подписанию мирного соглашения. Причиной стал спор о принадлежности Курильских островов. Обсуждение ситуации приостановили с началом специальной военной операции.