Посол Муто: конфликт на Украине мешает переговорам по мирному договору РФ и Японии

Посол Японии Акира Муто дал интервью специальному корреспонденту Life Александру Юнашеву. В ходе беседы он назвал условие, при котором станет возможно обсуждение заключения мирного договора между Россией и Японией.
По словам дипломата, соответствующим переговорам мешает конфликт на Украине.
«Нужно преодоление конфликта и установление мира вокруг России», — высказался Муто.
Напомним, после Второй мировой войны Россия и Япония так и не смогли прийти к подписанию мирного соглашения. Причиной стал спор о принадлежности Курильских островов. Обсуждение ситуации приостановили с началом специальной военной операции.
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