Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в беседе с « Абзацем » высказал мнение о возможном участии бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в будущих президентских выборах на Украине.

Специалист указал на прагматичность западной элиты, сравнив ситуацию с проведением голосования в 2014 году.

«Так они готовы и сейчас: „Мы сейчас на тараканьи бега выставим набор людей, и не переживайте, они все наши. Нам не важно, кто победит: [Владимир] Зеленский, Залужный… Они все равно одного поля ягоды“», — высказался дипломат.

Он напомнил о жестоких преступлениях, совершенных ВСУ в отношении мирного населения. Высказывания Залужного о том, что он читал собрание сочинений начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, не означают отказ от нацистской сущности, подвел итог Мирошник.