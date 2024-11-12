Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, выступая в эфире программы «Между тем», прокомментировал стремление уходящей администрации президента США Джо Байдена успеть передать Украине обещанные деньги и оружие. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По мнению дипломата, подобные планы связаны с попытками Соединенных Штатов укрепить переговорную позицию.
«Сейчас идет формирование и усиление переговорной позиции американцев. Начинает формироваться то, чем можно будет потом торговаться», — пояснил посол.
Он также высказался по поводу решения Байдена разрешить американским специалистам обслуживать свое вооружение на территории Украины. Такой шаг вызван желанием снять с себя часть ответственности, отметил Мирошник.
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