Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о том, что в Европе недовольны намерением США прекратить финансовую и военную поддержку Украины.

Он уверен, что это происходит по той причине, что никто из стран ЕС не занимался благотворительностью, отправляя деньги Киеву.

«На самом деле мы даже официальных цифр не видим. И ответом на такую приостановку Соединенных Штатов началось бурление», — сказал он.

Европейские политики рассчитывали на личную выгоду, когда выделяли финансирование Украине, уверен посол.