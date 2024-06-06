Посол Мешков: Россию не пригласили на годовщину высадки в Нормандии из-за антироссийской кампании

Представителей России не пригласили на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Это объясняется активной антироссийской кампанией во Франции, сообщил посол РФ во Французской Республике и Княжестве Монако Алексей Мешков в беседе со «Звездой».

По его словам, в последние полгода Россия регулярно подвергается нападкам со стороны Франции, однако раньше страны активно взаимодействовали и поддерживали контакты.

Мешков отметил, что идеологический посыл мероприятия заключается в том, что с высадки в Нормандии началось освобождение Европы от фашизма.