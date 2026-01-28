Посол Коронелли заверил, что российские туристы на Кубе не пострадают из-за прекращения поставок нефти

Посол России на Кубе Виктор Коронелли подтвердил, что российские туристы, отдыхающие на острове, не столкнутся с проблемами из-за остановки венесуэльских нефтяных поставок. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По словам дипломата, энергетика в стране организована таким образом, что туристические объекты получают электроэнергию в первоочередном порядке.

«Как из национальной единой энергосистемы, так и за счет собственных энергоустановок, которые имеются практически во всех этих отелях», — объяснил посол.

Кроме того, Коронелли отметил важность туризма для экономики Кубы, подчеркнув, что отрасль приносит значительные доходы.