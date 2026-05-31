В условиях затяжного миграционного кризиса Великобритания сталкивается с трансформацией своей политической системы. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Британии Андрей Келин в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» .

Посол отметил, что действующий премьер-министр Кир Стармер, представляющий Лейбористскую партию, столкнулся с падением доверия со стороны избирателей. Несмотря на обещания стабильности, его правление не смогло изменить социально-экономическую ситуацию в стране.

«Итоги выборов отразили недовольство населения социально-экономическим неблагополучием. Это то, что не смогло сделать правительство — изменить эту ситуацию», — подчеркнул дипломат.

Келин отметил рост популярности ультраправой партии Reform UK и других политических сил, не входящих в традиционную двухпартийную систему. Это свидетельствует о начале серьезных политических изменений в стране.

Директор Института Европы РАН Алексей Громыко также прокомментировал ситуацию, отметив, что внутри Лейбористской партии возникают голоса о том, что Кир Стармер исчерпал свой потенциал как премьер-министр. Однако процедура смены лидера может занять значительное время.