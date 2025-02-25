Посол Долгов: принятие резолюции СБ ООН показало, что Франция и Англия находятся на обочине мировых дел

Голосование за принятие американского проекта резолюции по Украине в Совете Безопасности ООН показало всю комичность французов и англичан. Представители этих стран за несколько минут кардинально поменяли свою позицию, при этом не внеся ни одной поправки в документ. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов в интервью ИА НСН .

Он отметил, что в ходе голосования Франция и Великобритания пытались уговорить некоторые страны поддержать антироссийскую резолюцию.

«Это показывает, что Лондон и Париж находятся на обочине мировых дел сегодня. Антироссийская резолюция мертвая, она даже не стоит той бумаги, на которой напечатана, она ничего не поменяет», — считает Долгов.

В результате 65 государств воздержались, а ряд влиятельных стран не поддержал антироссийский проект. Регионы, поддержавшие украинскую резолюцию, совершили маргинализацию самих себя на мировой арене, заключил посол.