Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в эфире ИА НСН прокомментировал вопросы ядерной безопасности в контексте Ирана. Он подчеркнул, что разговоры о передаче Ирану ядерного оружия недопустимы и контрпродуктивны.

Долгов сослался на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметив, что нарушение его норм приведет к серьезным рискам для международной безопасности. Система мониторинга и контроля, созданная Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), позволяет обеспечивать соблюдение норм Договора и гарантировать, что атомная энергия используется исключительно в мирных целях.

Посол подчеркнул, что любая попытка обойти правила и передать ядерные технологии в третьи страны может привести к непредсказуемым последствиям. На данный момент, как он отметил, нет доказательств того, что какая-либо страна собирается поставлять Ирану ядерное оружие.

Москва твердо придерживается позиции, что любые вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, должны решаться исключительно в рамках ДНЯО и международного контроля МАГАТЭ. Долгов выразил надежду, что стороны сумеют договориться и вернуться к конструктивному диалогу, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.