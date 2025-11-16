Посол Боровик рассказал, что россиян заманивают в мошеннические колл-центры Камбоджи вакансиями с высокой зарплатой

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик рассказал сайту телеканала «Звезда» о методах борьбы с подпольными колл-центрами и помощи россиянам.

Дипломат сообщил, что мошеннические колл-центры активно функционируют во всем мире, и Камбоджа не исключение. Для привлечения людей используются стандартные схемы: их заманивают многообещающими предложениями о работе с высокой зарплатой.

«Предлагаются такие профессии, как программист, переводчик, менеджер, оператор колл-центра, модели, криптоаналитики, сотрудники техподдержки. Предлагается заработная плата очень привлекательная — 1,5–4,5 тысячи долларов», — объяснил Боровик.

По его словам, люди, получившие такие предложения, находятся в состоянии эйфории и слишком поздно понимают, что попали в ловушку. За «расторжение контракта» руководители преступных группировок требуют неустойку и компенсацию своих расходов. Покинуть место заточения проблематично из-за охраны и физических барьеров.

Боровик подчеркнул, что российское посольство оперативно реагирует на обращения и помогает гражданам вернуться на родину.

«Помощь оказываем оперативно, быстро. У нас налажены контакты с местными правоохранительными органами, спецслужбами и всеми камбоджийскими ветвями власти», — заключил посол.