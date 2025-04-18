Послушать Байдена за 300 тысяч. Экс-президент выставил счет на свои услуги в качестве спикера

Экс-президент США Байден за услугу в качестве спикера просит 300 тысяч долларов

Экс-президент США Джо Байден предлагает свои услуги в качестве спикера и просит за одно выступление «всего» 300 тысяч долларов. По данным газеты New York Post , пока находится мало желающих послушать бывшего лидера страны.

«Попытка бывшего президента Джо Байдена выставить счет в 300 тысяч долларов за одно появление с речью находит мало желающих. <…> Неясно, подлежит ли цена обсуждению», — отметили авторы материала.

Газета напомнила, что 44-й президент США Барак Обама, покидая свой пост в 2017 году, просил за свое выступление 400 тысяч долларов. Байдена представляет агентство Creative Artists Agency, которое, по словам издания, «испытывает трудности с бронированием мероприятий».

Байден покинул пост президента 20 января 2025 года. Последние годы американский народ высказывал сомнения в когнитивных способностях своего лидера. Байден на публичных выступлениях регулярно конфузился, путал имена, здоровался с призраками, терял выход со сцены, падал, спотыкался.

Байден считался самым возрастным президентом США. Однако новый президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом как самый возрастной американский лидер. Республиканцу в момент присяги было 78 лет и семь месяцев. Это почти на полгода больше, чем Байдену в день инаугурации в 2021 году.