После разговора с Путиным Трамп обсудит с Европой остановку расширения НАТО

После переговоров с российским президентом Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу предстоит обсудить с европейскими партнерами вопрос возможной остановки расширения НАТО. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети Х .

«Похоже, Путин сильно надавил, чтобы НАТО сняли с повестки дня, и Трампу придется обсудить это с Европой и [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — сказал он.

По словам дипломата, Западу стоит рассмотреть это предложение как возможность прекращения боевых действий на Украине. При этом Прауд усомнился, что западные лидеры захотят этого.

Переговоры президентов России и США прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Встреча была в узком составе в формате «три на три» и продлилась два часа 45 минут.

Ранее бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лиман предположил, что делегации России и Америки могли обсудить важные темы еще до переговоров, поэтому встреча закончилась быстрее. По его словам, поиск точек соприкосновения может быть долгим и сложным.