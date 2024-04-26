Посла России вызвали в МИД Британии после поджогов.в Лондоне | 360°

Мир 26 апреля 2024, 22:05 Посла России вызвали в МИД Британии после поджогов.в Лондоне Посла России Келина вызвали в британский МИД после поджогов в Лондоне РИА «Новости»

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Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел Великобритании. Причиной стали сообщения местных СМИ о том, что задержанные за поджоги складов на востоке города действовали, якобы, в интересах России. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

В ведомстве подчеркнули, что британские дипломаты при общении с Келиным повторили инсинуации, которые британские журналисты распространили с подачи спецслужб, о, якобы причастности России попытке поджога складов на окраине Лондона

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«Британская сторона в безапелляционной форме потребовала разъяснений относительно будто бы выявленной местными „силовиками“ связи подозреваемых в совершении этого деяния лиц с российским государством», — пояснили в пресс-службе.

Посол указал, что это очередная информационная абсурдная фальшивка, которая не имеет никаких доказательств. Он добавил, что в отличие от Великобритании и других спонсоров украинского террористического режима Россия не поощряет диверсии против гражданских объектов.

В пресс-службе посольства назвали поведение британского МИД очередным антироссийским психозом, который возник на пустом месте.

По данным британской прокуратуры, по делу проходят пять человек. Главным обвиняемым стал 20-летний житель королевства Дилан Эрл, которого силовики считают связанным с Россией. Но никаких аргументов в ведомстве не привели.

Правоохранители считают, что вместе со своими сообщниками он принял участие в планировании поджога коммерческой недвижимости, связанной с Украиной в марте 2024 года.