«Посадил бы в клетку». Украинский шеф-повар раскрыл маниакальное желание

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что мечтает украсть девушку и посадить ее в клетку. Об этом он заявил в интервью Факты-ICTV.

«Я говорю тебе — я бы взял какую-то девушку, украл ее и посадил в клетку. Кормил ее, смотрел бы, как она себя ведет, — это мечта», — заявил Клопотенко.

Повар добавил, что не будет этого делать, так как похищение человека «социально недопустимо». Но заверил, что желает этого совершенно искренне.

Ранее выпускница «Фабрики звезд» певица Светлана Светикова рассказала, что в юности ее похитил серийный маньяк. По словам артистки, когда ей было 18 лет, она села в такси, но вскоре поняла, что водитель едет в другом направлении. Тогда она начала разговор с мужчиной, который оказался серийным маньяком, вышедшим из тюрьмы. Светикова уверяет, что благодаря беседе осталась в живых — ей удалось завоевать доверие злоумышленника, и он ее отпустил.