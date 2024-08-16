Порномодель сняла на видео секс на могиле отца

Скандальная американская порномодель Ава Луиза опубликовала в соцсетях фотографию, где она стоит на кладбище с поднятой юбкой. В подписи к снимку она сообщила, что занималась сексом на могиле отца, сообщило издание Daily Mail .

«Вы не поверите, что я сейчас сняла на папиной могиле», — написала порномодель.

Полное видео опубликовали на платформе Onlyfans.

Это не первая скандальная выходка Авы Луизы. Она прославилась в 2020 году, когда во время пандемии COVID-19 опубликовала в TikTok видео, где облизала сиденье унитаза в самолете.

В этом году девушка отличилась во время телемоста между Дублином и Нью-Йорком, когда показала грудь ирландцам на той стороне. Как результат — стрим-портал из-за ее выходки закрыли на несколько дней.

Ранее еще одна американская порномодель Нита Мари призвала мужчин-христиан держаться подальше от ее фотографий и видео. По ее словам, это грех.

В начале этого года ее коллега по порноиндустрии Ребекка Блю решила заработать на продаже собственной слюны, ушной серы и обрезанных ногтей, причем довольно успешно. Ее заработок составил около шести с половиной тысяч долларов в месяц.