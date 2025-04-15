Помощники Трампа задумались о введении новых антироссийских санкций

Бывший американский чиновник Дэниел Фрид рассказал изданию, что вопрос введения новых санкций против России сейчас изучают Госдеп и Министерство финансов США. Экономические ограничения усилят в том случае, если Трамп посчитает, что российское руководство не проявляет должного интереса в урегулировании украинского конфликта.

«Теперь они думают, что у них есть политическое прикрытие, чтобы рассмотреть [усиление санкций] в том случае, если Трамп действительно решит, что с него хватит [президента Владимира] Путина», — отметил экс-чиновник Госдепартамента.

Ранее газета сообщила, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог попросили американского лидера занять жесткую позицию по отношению к России. Они рекомендовали ему осторожно вести диалог с Путиным и усилить давление в вопросе земельных уступок.