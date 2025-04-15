Помощники Трампа задумались о введении новых антироссийских санкций
WSJ: команда Трампа проработает идею введения новых санкций против России
Команда президента США Дональда Трампа собирается ужесточить антироссийские санкции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Бывший американский чиновник Дэниел Фрид рассказал изданию, что вопрос введения новых санкций против России сейчас изучают Госдеп и Министерство финансов США. Экономические ограничения усилят в том случае, если Трамп посчитает, что российское руководство не проявляет должного интереса в урегулировании украинского конфликта.
«Теперь они думают, что у них есть политическое прикрытие, чтобы рассмотреть [усиление санкций] в том случае, если Трамп действительно решит, что с него хватит [президента Владимира] Путина», — отметил экс-чиновник Госдепартамента.
Ранее газета сообщила, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог попросили американского лидера занять жесткую позицию по отношению к России. Они рекомендовали ему осторожно вести диалог с Путиным и усилить давление в вопросе земельных уступок.