Помощник президента Фурсенко напомнил про кибертурнир России и Австрии

Андрей Фурсенко, помощник президента России, напомнил о проведении международного киберспортивного турнира Dialogue eCup 2025. Об этом сообщил RT .

Мероприятие состоится под эгидой российско-австрийского форума «Сочинский диалог». Фурсенко подчеркнул, что в условиях быстроменяющегося мира важно сохранять контакт с партнерами, готовыми протянуть руку дружбы.

«Мы ценим сотрудничество с нашими партнерами и друзьями из Австрии, которые от нас не отвернулись и продолжили диалог. В этом году мы совместно проведем шестой кибертурнир с игроками из России и Австрии», — заявил госдеятель.

Первый отборочный этап турнира Dialogue eCup 2025 начнется 15 марта. В прошлом году в соревнованиях участвовали свыше 80 австрийских и 250 российских спортсменов.