Полсотни попавших под санкции США нефтетанкеров оказались в простое

Bloomberg: 50 нефтетанкеров оказались в простое из-за санкций США

Andrey Arkusha, Андрей А/Global Look Press
Фото: Andrey Arkusha, Андрей А/Global Look Press

После того как Соединенные Штаты ввели санкции против 53 перевозящих российскую нефть танкеров, лишь три из них смогли продолжить работу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Полсотни танкеров оказались в простое из-за американских ограничений. Подавляющая часть судов находится в Черном и Балтийском морях, в ремонтных верфях Китая, у берегов Владивостока, Южной Кореи и в Суэцком канале.

Из попавших под санкции 52 танкеров 41 судно относилось к классу нефтеналивных. Это около 7,5% флота судов, занимающихся транспортировкой российской нефти с начала 2023 года.

На прошлой неделе администрация американского лидера Джо Байдена заблокировала предложение Минфина об ужесточении санкций в отношении танкеров, перевозящих нефть из России.

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