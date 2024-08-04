Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

Польского генерала Якубчика отозвали из штаб-квартиры НАТО за расизм и гомофобию

Польского бригадного генерала Артура Якубчика по просьбе союзников решили отозвать из Международного военного штаба при штаб-квартире НАТО из-за расистского поведения. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita .

Генерала подозревают в нарушениях при проведении конкурса на должность начальника отдела по разведывательной политике в департаменте разведки и безопасности в штаб-квартире альянса. Он пытался продвинуть польского кандидата. Поведение Якубчика оценили как гомофобное и расистское.

«Это, к сожалению, еще одно роковое кадровое решение наших предшественников», — написал в соцсетях пресс-секретарь Минобороны Польши Януш Сеймей.

Издание отметило, что поляки начали покидать свои посты в НАТО, теряя позиции в союзных структурах. Отмечается, что по неофициальной информации польский кандидат претендовал на должность заместителя генсека НАТО.

Этой весной со скандалом сняли с должности командира Еврокорпуса польского генерал-лейтенанта Ярослава. Громадзиньского. Служба военной контрразведки Польши начала в отношении него проверку.