Польские пограничники заставили украинцев раздеться до трусов

Пограничники в Польше из-за нового режима досмотра на государственной границе начали заставлять украинцев раздеваться до трусов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Так силовики проверяют, есть ли у прибывающих в страну татуировки с бандеровской символикой.

На украинско-польской границе ввели «усиленный режим» досмотра прибывающих граждан Украины, поэтому пограничники досконально проверяют всех въезжающих из соседней страны, вне зависимости от цели визита.

Также пограничники просматривают содержимое телефонов украинцев, в частности, «изучают подписки на мемы и информационные источники».

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее поручил ужесточить требования для получения гражданства страны, а особенно не выдавать паспорт сторонникам украинского национализма. Также он призвал приравнять символику бандеровцев к немецкой национал-социалистической.