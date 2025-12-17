Польша заминирует границу с Россией и Белоруссией
Польша впервые со времен Холодной войны начнет производство противопехотных мин, чтобы разместить их рядом с границей с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило Reuters.
Замминистра обороны страны Павел Залевский заявил, что такую меру реализуют в рамках оборонительной программы «Восточный щит». Ее цель — укрепить границы Польши с Белоруссией и Калининградской областью.
«Согласно заявлению польского МИД, производство противопехотных мин в Польше могут начать после истечения шестимесячного периода выхода из Оттавского договора», — говорится в статье.
Госкомпания Belma пообещала оснастить Польшу миллионами мин для обеспечения безопасности 800-километровой восточной границы. А излишки мин польские власти предложат союзникам.
Авторы материала утверждают, что граничащие с Россией страны НАТО уже выразили готовность заключить договор о покупке противопехотных мин.
Летом в Польше утвердили закон о денонсации Оттавской конвенции, которая запрещает применение и производство противопехотных мин.