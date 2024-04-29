Польша подсчитала выгоду от членства в Евросоюзе | 360°

Мир 29 апреля 2024, 15:03 Польша подсчитала выгоду от членства в Евросоюзе Минфин: Польша за 20 лет получила от Евросоюза 161,6 миллиарда евро Unsplash

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Евросоюз с 2004 года направлял Польше различные выплаты, общая сумма которых за 20 лет составила порядка 161,6 миллиарда евро. Об этом заявили в польском Минфине, сообщило РИА «Новости».

По информации министерства, поступления в бюджет Польши от ЕС составляли примерно 2,1% ВВП страны. В агентстве добавили, что республика являлась крупнейшим бенефициаром трансфертов из бюджета объединения (13,3%), и большая часть денег ушла на улучшение инфраструктуры. Помимо Польши Евросоюз активно направлял средства Италии, Испании и Франции. Эти три страны получали примерно по 12%.

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Ранее блок выделил Польше крупнейший за последние 20 лет транш. Сумма выплат составила 6,3 миллиарда евро, сообщила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч. Евросоюз направил средства из замороженных фондов, предназначенных для государства. Следующие выплаты Польше направят в конце августа — начале сентября этого года.