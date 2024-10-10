Польша отказалась помогать России в поиске знатока «Что? Где? Когда?»

Власти Польши отказали России в проверке по национальным учетам против бывшего адвоката Ильи Новикова* в рамках расследования уголовного дела о фейках о Вооруженных силах России. Об этом стало известно РИА «Новости» .

В материалах говорится, что в феврале 2022 года мужчина улетел в Польшу из Москвы. Польская сторона приняла запрос в отношении Новикова*, но оставила его без ответа.

Новиков* на протяжении 15 лет являлся знатоком программы «Что? Где? Когда?». После начала специальной операции он покинул Россию и вступил в территориальную оборону Украины, прошел военную подготовку, ведет пропагандистскую работу и участвует в боевых действиях.

В августе Лефортовский городской суд заочно арестовал Новикова * по обвинению в государственной измене.

*Илья Новиков — признан в России иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов и террористов.