Польша напомнила Евросоюзу о вопросе передачи уклонистов Украине | 360°

Мир 30 апреля 2024, 17:14 Польша напомнила Евросоюзу о вопросе передачи уклонистов Украине Минобороны Польши: ЕС придется принять решение по передаче призывников Украине РИА «Новости»

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Евросоюзу следует решить вопрос о передаче Украине ее граждан призывного возраста. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его процитировало РИА «Новости».

Он рассказал, что тему возвращения уклоняющихся от призыва украинцев уже обсудили в Совете министров.

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«Очень важно, и мы об этом говорили, чтобы это было решение на европейском уровне», — отметил Косиняк-Камыш.

Министр добавил, что Евросоюз сейчас проводит переговоры с Украиной на эту тему. По его словам, Польша заинтересована в скорейшем решении вопроса выдачи Украине ее граждан.

«Решения на европейском уровне дадут полную эффективность таким действиям, и мы заинтересованы таким решением», — заключил министр.

Ранее представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что из страны ежедневно пытаются сбежать не менее 10 граждан. Мужчины призывного возраста переходят границу через КПП с помощью фальшивых документов или взяток.