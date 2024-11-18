Польша испугалась договора Германии и России по «Северному потоку»
Дуда: Польша опасается договоренности ФРГ и России по «Северному потоку»
В Польше выразили опасения насчет вероятности заключения договоренности о возобновлении работы газопровода «Северный поток» между Россией и Германией. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил президент республики Анджей Дуда.
Он предположил, что телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина не согласовали с союзниками.
«Думаю, что это была самовольная акция канцлера Шольца», — сказал Дуда.
По мнению польского лидера, таким образом Германия, вероятно, ищет способы договориться с Россией и вернуться к энергетическим контрактам со страной, чтобы покупать у нее необходимые ресурсы.
«Что это значит для нас? Похоже, что попытка возвращения работоспособности газопровода „Северный поток“», — предположил Дуда.
Шольц, оценивая состоявшуюся беседу с Путиным, назвал ее важной и подробной. В Кремле также подчеркивали, что диалог получился деловым и достаточно откровенным.