Польша испугалась договора Германии и России по «Северному потоку»

Дуда: Польша опасается договоренности ФРГ и России по «Северному потоку»

В Польше выразили опасения насчет вероятности заключения договоренности о возобновлении работы газопровода «Северный поток» между Россией и Германией. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил президент республики Анджей Дуда.

Он предположил, что телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина не согласовали с союзниками.

«Думаю, что это была самовольная акция канцлера Шольца», — сказал Дуда.

По мнению польского лидера, таким образом Германия, вероятно, ищет способы договориться с Россией и вернуться к энергетическим контрактам со страной, чтобы покупать у нее необходимые ресурсы.

«Что это значит для нас? Похоже, что попытка возвращения работоспособности газопровода „Северный поток“», — предположил Дуда.

Шольц, оценивая состоявшуюся беседу с Путиным, назвал ее важной и подробной. В Кремле также подчеркивали, что диалог получился деловым и достаточно откровенным.