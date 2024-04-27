Польша испугалась дальней авиации России и подняла в воздух свои самолеты | 360°

Мир 27 апреля 2024, 10:08 Польша испугалась дальней авиации России и подняла в воздух свои самолеты Польша дважды за ночь подняла самолеты из-за дальней авиации России РИА «Новости»

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Военное командование Польши дважды за минувшую ночь подняло в небо дежурные самолеты. Поводом для этого стала активность дальней авиации ВКС России. Об этом командование сообщило в соцсети X.

Польские военные указали, что российские самолеты были активны в воздушном пространстве Украины. Польша приняла меры безопасности и следила за ситуацией.

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В пятницу, 26 апреля, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Вечером взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

С начала 2024 года Польша не раз поднимала свою авиацию в воздух. Информация об этом появлялась в СМИ в конце марта и в середине апреля.

Ранее британские власти заявили, что в 2025 году планируют разместить свои истребители на польской территории.