Полное торговое эмбарго против России начали обсуждать в Европе
Politico: ЕПС обсуждает возможность полного торгового эмбарго против России
Страны Европейского политического сообщества обсуждают введение полного торгового эмбарго против России. Об этом сообщила газета Politico.
«Полное торговое эмбарго против России является одним из вариантов, в то время как страны ЕС и их соседи <…> собираются в Албании», — заявили журналисты.
В пятницу в Тиране состоится шестой саммит Европейского политического сообщества. В центре внимания будут вопросы безопасности, ситуация на Украине, экономическое взаимодействие и миграция.
Страны ЕС обсуждают не только полное эмбарго, но и введение пошлин на российский экспорт.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что санкции Запада не помешали России проводить внутренние и внешние расчеты. Политолог Майкл Росси в свою очередь заметил, что европейские страны «взорвутся изнутри» из-за российской стратегии противостояния введенным ограничениям.