Полное торговое эмбарго против России начали обсуждать в Европе

Страны Европейского политического сообщества обсуждают введение полного торгового эмбарго против России. Об этом сообщила газета Politico .

«Полное торговое эмбарго против России является одним из вариантов, в то время как страны ЕС и их соседи <…> собираются в Албании», — заявили журналисты.

В пятницу в Тиране состоится шестой саммит Европейского политического сообщества. В центре внимания будут вопросы безопасности, ситуация на Украине, экономическое взаимодействие и миграция.

Страны ЕС обсуждают не только полное эмбарго, но и введение пошлин на российский экспорт.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что санкции Запада не помешали России проводить внутренние и внешние расчеты. Политолог Майкл Росси в свою очередь заметил, что европейские страны «взорвутся изнутри» из-за российской стратегии противостояния введенным ограничениям.