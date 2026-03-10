Полковник в отставке Пелих заявил, что потеря контроля над Афганистаном из-за войны в Иране вызовет рост наркотрафика

Иран является ключевым барьером против потоков наркотических веществ из Афганистана. Если контроль ослабнет, объемы поставок существенно увеличатся. Об этом заявил «Известиям» эксперт по международным вопросам наркобизнеса, экс-руководитель следственного подразделения МВД России по борьбе с организованной преступностью Сергей Пелих.

По словам эксперта, существует три главных маршрута доставки наркотиков: северный путь через территорию России, балканская ветка через Албанию в ЕС и морские перевозки через иранские порты в разные части мира. Через южные направления поставляют особо чистый героин высокого качества.

Кроме того, накопления крупных партий наркотиков вдоль границ создают проблемы с их ликвидацией. Политическая нестабильность и конфликты только способствуют усилению трафика, опасается специалист.

Объемы изъятых наркотиков огромны и потеря контроля над ними способна вызвать резкое увеличение числа потребителей опасных препаратов в мире. подчеркнул Пелих.