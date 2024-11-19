Полковник Тимошенко заявил, что испытания ядерного оружия Россией «отрезвят» Запад

Военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко в разговоре с «Ридусом» заявил, что испытания ядерного оружия Россией «отрезвят» западные страны. По его словам, Европа и США как будто забыли о существовании такого вида вооружений.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс сообщил, что президент США Джо Байден все же разрешил Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами.

«На мой взгляд, пора напомнить Западу, что у России есть ядерное оружие. Пора им напомнить, что оно в рабочем состоянии», — прокомментировал слова Николса собеседник издания.

Агентство Reuters написало, что Украина может произвести первые атаки дальнобойными ракетами по России в ближайшие дни.