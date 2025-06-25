Полковник Тимошенко усомнился в эффективности американских ударов по подземному заводу Ирана

Военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко в интервью «Ридусу» подверг критике заявление президента США Дональда Трампа о завершении конфликта между Израилем и Ираном после ударов по иранским ядерным объектам.

По его мнению, прекращение боевых действий связано не с успешным проведением операции, а с практической невозможностью дальнейшего ведения конфликта.

Тимошенко сказал, что наземная операция против Ирана невозможна из-за отсутствия общих границ с Израилем и его союзниками. Ракетные удары сами по себе не могут привести к желаемому результату, так как запасы ракет ограниченны. Следовательно, продолжение боевых действий не имеет смысла.

Собеседник выразил сомнения в эффективности американских ударов по подземному заводу по обогащению урана, расположенному в горах. Он сообщил, что ракета, вероятно, не смогла пробить толстый слой скальной породы и нанести значительный ущерб предприятию.