Полковник СВР Безруков заявил, что США больше не могут поддерживать глобальную гегемонию

Полковник СВР в отставке и профессор МГИМО Андрей Безруков поделился мнением относительно текущих тенденций в отношениях между Россией и США. Об этом сообщил RT .

Специалист указал на формирование конструктивного диалога, обусловленного пониманием американской стороной изменений мирового порядка. По его словам, Соединенные Штаты больше не способны сохранять роль глобального лидера, переходя к стратегии обороны и борьбе за рынки.

Как пояснил Безруков, администрация американского лидера Дональда Трампа осознает, что Россия и США не являются прямыми соперниками. Однако взгляды команды президента не отражают мнение всех влиятельных кругов США, добавил экс-военный.