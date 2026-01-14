Соединенные Штаты осознали, что украинский конфликт не приносит им пользы. Такое мнение высказал профессор МГИМО и полковник СВР в отставке Андрей Безруков в беседе с RT .

По его словам, у американских элит сформировалось конкретное понимание итогов ситуации.

«Главный ресурс западной коалиции, США, понял, что ловить больше нечего. Эта война ведет США в никуда», — пояснил бывший военный.

Специалист также указал на риски эскалации конфликта и опасения превращения локального противостояния в глобальное событие с вовлечением ядерных держав. Такой поворот событий не принесет финансовой выгоды и серьезно ослабит международные позиции США, отметил Безруков.