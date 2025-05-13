Экс-спецназовец, полковник запаса Анатолий Матвийчук обозначил, что вооружение НАТО не соответствует стандартам собственной доктрины Альянса. Об этом сообщили « Известия ».

Эксперт напомнил, что ключевая концепция объединения предполагала ведение многоуровневой войны в четырех сферах: космосе, воздухе, на суше и воде. Однако, по словам военного аналитика, реальные обстоятельства показали устаревание материальной базы НАТО, что усугубляется современными вызовами.

«Многие образцы техники уже не соответствуют заявленному качеству и подвержены ударам авиации. Особенно танки, бронированные машины», — заявил специалист.

На взгляд Матвийчука, вскоре может появиться новая тактико-функциональная доктрина, определяющая стратегию действий в различных сценариях конфликтов, особенно при столкновении с высокотехнологичными армиями.