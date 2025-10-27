Политтехнолог Андреев предположил, что ЕС интересен для Трампа только как рынок сбыта

Политтехнолог Руслан Андреев прокомментировал отказ президента США Дональда Трампа участвовать в решениях об использовании российских активов. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, глава Белого дома отстраняется от подобных мероприятий, так как Евросоюз для него представляет интерес только как рынок сбыта.

«Геополитическое влияние на мировые процессы лидеры стран Европы потеряли, поэтому их субъектность в его шахматной партии отсутствует», — отметил аналитик.

Он также раскритиковал подходы Евросоюза к обращению с активами РФ, назвав применяемые методы банковским пиратством.