Полиция Техаса застрелила аллигатора, который поедал тело пропавшей женщины

ABC 13: в Техасе останки пропавшей женщины обнаружили в пасти аллигатора

Фото: Unsplash

Сотрудники полиции штата Техас проводили поиски пропавшей женщины. Правоохранители нашли ее останки на берегу реки Хорспен, где их поедал аллигатор. Об этом сообщил телеканал ABC 13.

Один из полицейских застрелил хищное животное, чтобы оно не нанесло еще большего урона телу женщины. Причину смерти пропавшей американки еще не установили, правоохранители не исключают, что ее могли убить.

Авторы материала отметили, что в Техасе редко происходят нападения аллигаторов на людей. Последний подобный случай фиксировали в 2015 году, и он стал первым за 90 лет.

Ранее в крымском зоопарке «Тайган» тигр напал на ребенка и откусил ему палец. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ведомство даст правовую оценку действиям сотрудников парка и родителей пострадавшего ребенка.

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Прощай, прекрасная няня. Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк

Наша прекрасная Настя

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте