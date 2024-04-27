Полиция проверит сообщение о минировании посольства России в Бразилии | 360°

Мир 27 апреля 2024, 01:42 Полиция проверит сообщение о минировании посольства России в Бразилии Correo Brasiliense: в Бразилии проверят информацию о бомбе в посольстве России РИА «Новости»

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Полицейские наряды направили к зданию посольства РФ в столице Бразилии после информации о возможно заложенной бомбе. Об этом сообщила газета Correo Brasiliense.

«Военная полиция федерального округа оценит угрозу возможно заложенной бомбы в посольстве РФ в Бразилии», — указали в сообщении.

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По данным издания, дипломатам поступил иностранный звонок с сообщением о возможном минировании. Также к посольству отправили пожарных.

Работы проходят во дворе дипломатического представительства. Саперы ведут проверку на предмет наличия взрывного устройства.

Посольство России пока никак не прокомментировало происходящее.

В первых числах апреля в Санкт-Петербурге из отеля Valo вывели постояльцев и персонал. Перед этим в гостиницу позвонили неизвестные и сообщили о заложенном в помещении взрывном устройстве.