Полиция Капитолия арестовала вооруженного мужчину у здания конгресса США

У северного блокпоста Капитолия США арестовали мужчину с огнестрельным оружием. Об этом РИА «Новости» сообщила местная полиция.

«Мы только что арестовали у северного блокпоста Капитолия США мужчину, у которого при себе было огнестрельное оружие. Северный блокпост будет закрыт на время проведения расследования», — уточнили правоохранители.

Полиция работает над тем, чтобы установить личность мужчины. Его мотивы тоже неизвестны.

Кадры задержания показал CNN. Шестеро полицейских окружили внедорожник, из которого с поднятыми над головой руками вышел незнакомец. Огнестрельное оружие и боеприпасы строго запрещены на всей территории Капитолия и в зданиях конгресса США.

Это не первый подобный случай. В 2022 году мужчина протаранил ограждение на перекрестке у Капитолия и открыл огонь.