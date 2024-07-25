Полицейский в США застрелил афроамериканку, которая сообщила о грабителях

CBS: в США полицейский застрелил темнокожую женщину в ее же доме

Kyle Mazza/Keystone Press Agency
Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Иллинойсе сотрудник полиции застрелил афроамериканку Соню Мэсси в ее же доме. Женщина вызвала правоохранителей из-за грабителей, сообщил телеканал CBS.

Прибывшие на место полицейские никого не обнаружили. После этого правоохранители зашли в дом темнокожей женщины для беседы. Они разрешили ей убрать кастрюлю с кипящей водой с плиты. Затем один из полицейских начал кричать на Мэсси.

Она извинилась, поставила кастрюлю обратно и подняла руки. Когда женщина снова потянулась за посудой, полицейский выстрелил Соне в лицо.

Правоохранитель оказался помощником шерифа, его задержали по обвинению в убийстве. Мужчина отрицает свою вину.

На прошлой неделе американские полицейские застрелили подозрительного человека в Милуоки, где проходил съезд Республиканской партии.

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