Полицейский расстрелял коллег на юго-востоке Турции | 360°

Мир 27 апреля 2024, 22:44 Полицейский расстрелял коллег на юго-востоке Турции TGRT Haber: в Турции полицейский открыл огонь по коллегам, погибли два человека Unsplash

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Полицейский стрелял по коллегам в участке на юго-востоке Турции. Два человека погибли, восемь получили различные ранения, сообщил телеканал Halk TV.

«В Адыямане сотрудник полиции открыл стрельбу в полицейском участке. В результате нападения двое полицейских получили ранения», — отметили в сообщении.

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По предварительным данным, сотрудник полиции поссорился с начальником участка и начальником бригады из-за кадровых перестановок. В ходе конфликта офицер застрелил капитана и начальника группы выстрелами в голову.

Сейчас у полицейского участка находится много машин скорой помощи. Раненых полицейских госпитализировали. Причины стрельбы устанавливаются.

Ранее мужчина и женщина напали на здание суда в Стамбуле. В результате пять человек, в числе которых трое полицейских, получили ранения.